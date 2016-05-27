Мане станет альтернативой Гетце в «Ливерпуле»

Полузащитник «Саутгемптона» Садьо Мане продолжает оставаться в центре внимания селекционеров английских топ-клубов. Известно об интересе к его персоне со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Теперь 24-летним игроком сборной Сенегала заинтересовался и «Ливерпуль».

Мане может стать альтернативой полузащитнику «Баварии» Марио Гетце, переговоры о чьем трансфере постепенно заходят в тупик. Трансфер сенегальца оценивается в сумму свыше 20 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Мане провел в составе своего клуба 37 матчей, в которых он записал на свой счет 11 голов и восемь результативных передач.