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    Клопп хочет видеть Гетце в «Ливерпуле»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен подписать полузащитника мюнхенской «Баварии» Марио Гетце.

    Источник сообщает, что за футболиста сборной Германии красные готовы заплатить 25 миллионов евро. К слову, сам футболист пообещал окончательно определиться со своим будущим после чемпионата Европы.

    Ранее сообщалось, что Гетце не входит в планы будущего наставника «Баварии» Карло Анчелотти.

    Напомним, что Клопп и Гетце работали вместе в дортмундской «Боруссии».

    Источник: Daily Mail

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    13.05.2016 07:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 14 мая 2016, 00:17

      Ничего он в этом сезоне не показал...возможно сказалось отсутствие игровой практики, но Пеп давал ему немало возможностей показать себя...Марио, к сожалению, ничего не показал: 0 результативных действий

      0
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    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 13 мая 2016, 14:30

      Лучше Ройса зови)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 13 мая 2016, 10:53

      Клопп его заново раскроет) Это трансферное окно будет оочень интересным!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 13 мая 2016, 10:43

      Гетце в Спартак срочно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 13 мая 2016, 09:26

      ну Клопп

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 13 мая 2016, 09:13

      Будет огонь! Клопп встрехнет этого пацана и он зажгет в Англии!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 09:05

      Иди к Клоппу быстрей

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 13 мая 2016, 08:15

      Если не в Боруссию, то в Ливерпуль к Клоппу

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 мая 2016, 08:08

      Хамеса и Гетце надо

      1
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