Клопп хочет видеть Гетце в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен подписать полузащитника мюнхенской «Баварии» Марио Гетце.

Источник сообщает, что за футболиста сборной Германии красные готовы заплатить 25 миллионов евро. К слову, сам футболист пообещал окончательно определиться со своим будущим после чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Гетце не входит в планы будущего наставника «Баварии» Карло Анчелотти.

Напомним, что Клопп и Гетце работали вместе в дортмундской «Боруссии».