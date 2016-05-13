Клопп хочет видеть Гетце в «Ливерпуле»

Ничего он в этом сезоне не показал...возможно сказалось отсутствие игровой практики, но Пеп давал ему немало возможностей показать себя...Марио, к сожалению, ничего не показал: 0 результативных действий
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен подписать полузащитника мюнхенской «Баварии» Марио Гетце.
Источник сообщает, что за футболиста сборной Германии красные готовы заплатить 25 миллионов евро. К слову, сам футболист пообещал окончательно определиться со своим будущим после чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что Гетце не входит в планы будущего наставника «Баварии» Карло Анчелотти.
Напомним, что Клопп и Гетце работали вместе в дортмундской «Боруссии».