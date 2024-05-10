Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Генич ответил «Рубину», опровергнувшему его инсайд об отставке Рахимова

    Генич ответил «Рубину», опровергнувшему его инсайд об отставке Рахимова

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал ответ «Рубину».

    • Ранее журналист дал инсайд о скорой отставке тренера казанцев Рашида Рахимова.
    • Клуб опроверг эту информацию.
    • 59-летний Рахимов в «Рубине» с апреля 2023 года.
    • Сейчас казанцы идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 38 очками в 27 турах.

    «Спасибо ФК «Рубин», что назвали меня авторитетным. Это приятно.

    Разумеется, клуб сейчас будет все отрицать и поддерживать своего тренера. Это правильно! Но почему ни на одном официальном источнике «Рубина» я не вижу новости о продлении контракта, если в первый сезон после возвращения казанцы уверенно и красиво решили задачу по сохранению прописки? И во многом благодаря Рахимову. Что-то пока не складывается пазл.

    После победы в Петербурге надо было сразу объявлять о подписании нового контракта, и разговоров было бы меньше.

    Я не сплетник, ни разу. Но мне несколько источников сказали «ситуация непростая». Если задела формулировка «внутренние дрязги» – ок, неправ. «Надо быть в команде» ©.

    Вносить смуту не хочу, особенно перед игрой, как сказано в рубиновском посте. Я всячески за продление контракта с Рахимовым, и если Казань этого не сделает, то, на мой взгляд, совершит большую ошибку.

    Тренер своей работой на 100% заслужил продолжать тренировать «Рубин», – написал Генич в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    В «Рубине» отреагировали на инсайд Генича об увольнении Рахимова 6
    Генич дал инсайд о скорой отставке тренера в клубе РПЛ 13
    Генич извинился перед зрителями после матча «Реал» – «Бавария» 22
    Источник: телеграм-канал Константина Генича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2024 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1715360473
    Ты не агент часом Рахимова!??)) топишь за него)
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1715360518
    Опять свой пятак сунул куда не надо) и снова я не прав )))
    Ответить
    Алексей З
    1715360844
    Генич уверен , что своим вмешательством помогает Рахимову. Очень много на себя берут "птенчики" матч-тв.
    Ответить
    Axe111
    1715362582
    На завод бездарь
    Ответить
    NewLife
    1715363755
    Отмаз неудачный. Должно быть стыдно за эту шнягу, стержня в тебе нет, дерьмо.
    Ответить
    zigbert
    1715364392
    Рановато Генич стал делать выводы. В Рубине разберутся и без него.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1715371390
    Вносить он смуту не хотел-но сделал это один раз,теперь и второй.Какое твоё дело продлён контракт или нет, Рубин сам решит когда его подписать
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1715428651
    Не в ту дверь вошёл))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+