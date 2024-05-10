Генич ответил «Рубину», опровергнувшему его инсайд об отставке Рахимова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал ответ «Рубину».

Ранее журналист дал инсайд о скорой отставке тренера казанцев Рашида Рахимова.

Клуб опроверг эту информацию.

59-летний Рахимов в «Рубине» с апреля 2023 года.

Сейчас казанцы идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 38 очками в 27 турах.

«Спасибо ФК «Рубин», что назвали меня авторитетным. Это приятно.

Разумеется, клуб сейчас будет все отрицать и поддерживать своего тренера. Это правильно! Но почему ни на одном официальном источнике «Рубина» я не вижу новости о продлении контракта, если в первый сезон после возвращения казанцы уверенно и красиво решили задачу по сохранению прописки? И во многом благодаря Рахимову. Что-то пока не складывается пазл.

После победы в Петербурге надо было сразу объявлять о подписании нового контракта, и разговоров было бы меньше.

Я не сплетник, ни разу. Но мне несколько источников сказали «ситуация непростая». Если задела формулировка «внутренние дрязги» – ок, неправ. «Надо быть в команде» ©.

Вносить смуту не хочу, особенно перед игрой, как сказано в рубиновском посте. Я всячески за продление контракта с Рахимовым, и если Казань этого не сделает, то, на мой взгляд, совершит большую ошибку.

Тренер своей работой на 100% заслужил продолжать тренировать «Рубин», – написал Генич в своем телеграм-канале.