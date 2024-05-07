Стало известно решение Гвардиолы по поводу возможного перехода в «Баварию»

Агентство Tacticgrup, представляющее интересы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, прокомментировало возможность перехода специалиста в «Баварию».
«Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити» этим летом. Он очень счастлив в команде, и у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» не является вариантом», – говорится в сообщении.
- Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы.
- Мюнхенская команда пока не определилась с новым главным тренером.
- Сейчас «Баварию» возглавляет Томас Тухель, который покинет клуб по окончании сезона.