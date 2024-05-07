Стало известно решение Гвардиолы по поводу возможного перехода в «Баварию»

Агентство Tacticgrup, представляющее интересы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, прокомментировало возможность перехода специалиста в «Баварию».

«Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити» этим летом. Он очень счастлив в команде, и у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» не является вариантом», – говорится в сообщении.