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    «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем и купить на его место Мане

    Английский «Манчестер Юнайтед» вновь планирует перестройку в ближайшее межсезонье: полузащитник Мемфис Депай, перешедший в стан «красных дьяволов» меньше года назад, не удовлетворил главного тренера команды Луи ван Гаала и был выставлен на продажу.

    В качестве замены нидерландцу «МЮ» рассматривает полузащитника «Саутгемптона» Садьо Мане. В клубе уверены, что сенегальца заинтересует это предложение, несмотря на то, что «МЮ» не попал в Лигу чемпионов, и готовы предложить за него 25 миллионов фунтов.

    Источник: Goal.com

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    22.05.2016 11:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 22 мая 2016, 12:55

      "МЮ" один из самых неразборчивых покупателей. Жаль, что клуб становится тупым мешком.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 мая 2016, 11:25

      Ван гал вообще ни кого не удовлетворил и его выставили на трансфер за 234$ но покупатель вряд ли найдется

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