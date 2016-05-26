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    Бутко: «В сборной меня приняли очень хорошо, чувствую себя комфортно»

    Защитник «Амкара» Богдан Бутко поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной Украины. Напомним, футболист попал в расширенную заявку украинцев на чемпионат Европы.

    «Меня приняли очень хорошо, чувствую себя комфортно, в Италии условия очень хорошие и отличная погода. По прибытии немного пообщался с главным тренером Михаилом Фоменко, но обстоятельного разговора еще не было. Сегодня утром уже принял участие в легкой тренировке. Так что буду работать и постараюсь попасть в итоговый список игроков, который поедет на чемпионат Европы», – сказал Бутко.

    Источник: ФК «Амкар»

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    26.05.2016 21:43
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