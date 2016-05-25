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    ФФУ объявила о вызове Селезнева и Бутко в сборную Украины

    Федерация футбола Украины официально объявила о внесении в расширенную заявку на чемпионат Европы-2016 экс-форварда «Кубани» Евгения Селезнева и защитника «Амкара» Богдана Бутко.

    Напомним, ранее игроки не вошли в предварительный список из 23-х игроков, которых главный тренер украинской сборной Михаил Фоменко вызвал для подготовки к Евро.

    И Селезнев, и Бутко начнут новый сезон в составе донецкого «Шахтера»: нападающий расторгнул контракт с «Кубанью», а у защитника пермского клуба, принадлежащего горнякам, закончилась аренда.

    Источник: ФФУ

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    25.05.2016 23:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2016, 05:05

      А, ну теперь всё понятно. Один расторг, у второго закончился контракт, поэтому и вызов нарисовался. Боже, когда-же наконец Украина поймает свою съехавшую крышу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 мая 2016, 23:49

      Вот политиканы дебильные!

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