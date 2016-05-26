Бабаев: «Есть мнение, что ЦСКА может заставить ФИФА устроить проверку на допинг»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал проверку на допинг 11 игроков «Ростова» после матча РФПЛ против «Динамо». Напомним, результаты проб оказались отрицательными.

– Вопрос про «Ростов». После того как у команды 11 человек проверили на допинг, некоторые эксперты делали заявления: мол, это выгодно «Зениту» и ЦСКА, намекая на некие происки.

– Польстило такое отношение! Вроде бы и времена изменились, и даже кричалку про Евгения Ленноровича реже вспоминают, а все равно есть мнение, что у ЦСКА настолько сумасшедший ресурс, чтобы заставить ФИФА и ВАДА устроить столь беспрецедентную проверку. Значит, нас уважают и боятся. Меня это, как принято говорить, улыбнуло.

А если серьезно – ну, конечно, я был удивлен. С 1999 года работаю в футболе, но впервые столкнулся с ситуацией, чтобы после матча проверили 11 человек. В то же время смешно было читать высказывания – мол, почему это не проверяют «Зенит» и ЦСКА.

Все, кто работает в футболе, знают: участников Лиги чемпионов проверяют регулярно. И очень жестко! Инспекция неоднократно приезжала на нашу базу в Ватутинках без предупреждения. И проверяла не 11 игроков, а всех футболистов, кто там находился. Более того, если, не дай бог, кто-то отсутствует, даже из-за травмы или семейных обстоятельств, это рассматривается как серьезное нарушение. Уважительных причин не существует, если ты заранее не уведомил о них. ЦСКА так проверяли несколько раз. «Зенит» – тоже.

Я рад, что с «Ростовом» все закончилось благополучно. Иной исход был бы очень неприятен. Хотелось верить, что в отличие от многих других видов спорта российский футбол обойдут стороной допинговые скандалы, – сказал Бабаев.