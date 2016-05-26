Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев: «Есть мнение, что ЦСКА может заставить ФИФА устроить проверку на допинг»

Бабаев: «Есть мнение, что ЦСКА может заставить ФИФА устроить проверку на допинг»

26 мая 2016, 20:30
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал проверку на допинг 11 игроков «Ростова» после матча РФПЛ против «Динамо». Напомним, результаты проб оказались отрицательными.

– Вопрос про «Ростов». После того как у команды 11 человек проверили на допинг, некоторые эксперты делали заявления: мол, это выгодно «Зениту» и ЦСКА, намекая на некие происки.

– Польстило такое отношение! Вроде бы и времена изменились, и даже кричалку про Евгения Ленноровича реже вспоминают, а все равно есть мнение, что у ЦСКА настолько сумасшедший ресурс, чтобы заставить ФИФА и ВАДА устроить столь беспрецедентную проверку. Значит, нас уважают и боятся. Меня это, как принято говорить, улыбнуло.

А если серьезно – ну, конечно, я был удивлен. С 1999 года работаю в футболе, но впервые столкнулся с ситуацией, чтобы после матча проверили 11 человек. В то же время смешно было читать высказывания – мол, почему это не проверяют «Зенит» и ЦСКА.

Все, кто работает в футболе, знают: участников Лиги чемпионов проверяют регулярно. И очень жестко! Инспекция неоднократно приезжала на нашу базу в Ватутинках без предупреждения. И проверяла не 11 игроков, а всех футболистов, кто там находился. Более того, если, не дай бог, кто-то отсутствует, даже из-за травмы или семейных обстоятельств, это рассматривается как серьезное нарушение. Уважительных причин не существует, если ты заранее не уведомил о них. ЦСКА так проверяли несколько раз. «Зенит» – тоже.

Я рад, что с «Ростовом» все закончилось благополучно. Иной исход был бы очень неприятен. Хотелось верить, что в отличие от многих других видов спорта российский футбол обойдут стороной допинговые скандалы, – сказал Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boozman
1464286750
Комментарий удален.
Ответить
Антибиотик
1464289963
Я от этого заголовка чуть мозг не сломал)
Ответить
СК
1464338720
Неувязочка какая-то получается. По словам Романа Бабаева "инспекция неоднократно приезжала на нашу [ЦСКА] базу в Ватутинках без предупреждения" и "если, не дай бог, кто-то отсутствует, даже из-за травмы или семейных обстоятельств, это рассматривается как серьезное нарушение". Значит всё-таки знали о проверке?!
Ответить
Главные новости
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+