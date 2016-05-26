«Ювентус» хочет заполучить форварда «Сассуоло»

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассчитывает заполучить форварда «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Берарди очень талантливый игрок, мы достигли устной договоренности с «Сассуоло» на счет его перехода. У «Ювентуса» первое право на отказ от трансфера, но мы намерены приобрести его.

Что касается Мораты, то он становится настоящим чемпионом, мы приложим все усилия, чтобы он остался в Турине. Пункт об обратном выкупе «Реалом» как Дамоклов меч. Мы встретимся с ними после финала Лиги чемпионов», – сказал Маротта.

В прошедшем сезоне Берарди провел в составе «Сассуоло» 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.