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    Витсель решил остаться в «Зените» из-за Луческу

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принял решение остаться в Санкт-Петербурге. Это связано с приходом нового главного тренера Мирчи Луческу, который рассчитывает на бельгийца.

    Действующий контракт 27-летнего футболиста рассчитан до середины 2017 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны ряда клубов, в том числе «Милана» и «Ювентуса».

    В минувшем сезоне Витсель провел во всех турнирах 41 матч, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. В «Зенит» он перешел в 2012 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.05.2016 16:12
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 26 мая 2016, 19:57

      Ну конечно... из-за бобла он решил остаться, а не из-за Луческу. Где ещё за такую бездарную игру столько денег отваливают? В Зените конечно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 26 мая 2016, 19:09

      И откуда он знает Луческу?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      gentix > kotmyshka 26 мая 2016, 21:37

      Луческу очень известный тренер.Он в ТОП-20 лучших футбольных тренеров современности(занял 4-место).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 26 мая 2016, 18:49

      Вот это поворот. (2)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 26 мая 2016, 18:18

      Вот это поворот)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 26 мая 2016, 18:01

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 26 мая 2016, 17:49

      срань господня)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      legendsofsails > никита голоян 26 мая 2016, 18:50

      Хорошо, что ты представился, а то на аве не разобрать - кто ты...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 26 мая 2016, 17:34

      Вот она - румыно-бельгийская солидарность!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 26 мая 2016, 16:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит-ГАВНО!!!Витсель-ШВАБРА!!
      !

      -15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > CSKA №1 26 мая 2016, 17:07

      Нормально веди себя

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Nekit92 26 мая 2016, 21:27

      От дна вы только еле ноги унесли в первом круге, которое в итоге стало чемпионом, туши пуканище свое гном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 26 мая 2016, 16:34

      витсель решил остаться в зените из-за зарплаты

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 мая 2016, 16:33

      Лимит не забыть только

      1
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