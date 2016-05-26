Балахнин побывает на матче Англии и Австралии

Помощник главного тренера сборной России Сергей Балахнин побывает на товарищеском матче сборной Англии с Австралией, который состоится 27 мая.

«Завтрашний матч англичан с австралийцами посетит делегация сборной России в моем лице. Англию мы уже видели, но особенно интересно будет посмотреть последний матч с Португалией. У британцев хорошая и интересная команда со своими нюансами – как хорошими, так и плохими, как у любой команды. Поэтому сейчас не будем делать выводы окончательные.

У Англии насыщенный календарь, и это обычно сказывается. Игроки в ходе сезона очень много матчей сыграли. Больше всех. Но сейчас рано говорить об их состоянии. Мы все проанализируем», – рассказал Балахнин.

Напомним, что сборная Англия является соперником сборной России на групповом этапе Евро-2016.