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    Симонян: «В прессе обсуждают контракты, допинг, но не сам футбол»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян признался, что в прессе сейчас недостаточно сильно пропагандируют футбол, больше обсуждая финансовую составляющую этого вида спорта.

    «Надо говорить и писать о спорте. Пропаганда футбола со стороны СМИ крайне недостаточна. Мы говорим о контрактах, допингах, но не о самой игре в мяч. Ее популяризации нет. После отставки Толстых я три месяца был исполняющим обязанности. За эти три месяца меня ни разу не спросили о футболе, все время о контракте Капелло, компенсациях и тому подобное. Мы точно сейчас стали любить футбол меньше, чем это было в наше время. Тогда аудитория была по сто тысяч, а сейчас пустые трибуны. Надо говорит, писать и кричать о футболе. Чемпионат мира – это грандиозное событие. Надо красиво играть.

    На хоккей ходят с детьми и беременные женщины, а на футбол боятся ходить. Это проблема. Сравнить болельщиков нашего времени и тех, кто сейчас, это небо и земля. Сейчас боятся ходить, а раньше ходили интеллигенты.

    Первая задача у сборной – выйти из группы, хотя группа очень непростая. А потом можно будет ставить другие задачи. Сегодняшняя Англия это не та, с которой играли мы, сейчас команда намного сильнее. И с Уэльсом будет непросто. А выйдут из группы или нет, провокационный вопрос», – приводит слова Симоняна корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 13:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -7

      Emilk 27 мая 2016, 00:44

      Спартак вперед

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 мая 2016, 13:45

      Спрос рождает предложение. Вы им позволили это сделать самим, а теперь удивляетесь результату.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2016, 13:30

      половина игроков в России занимаются футболом не ради удовольствия и исамой игры а ради наживы и денег

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2016, 13:29

      так вы сами так допустили в РФС что игроки только и думают о деньгах если раньше мальчишки шли в футбол потому что им нравится играть то сейчас туда идут кто не хочет учиться и работать за то прекрасно знают что можно даже во второй лиге выбить контракт и жить лучше чем рабочий или шахтер врач учитель

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