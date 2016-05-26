Нойштедтер в пятницу заберет паспорт РФ в Бонне

В ближайшую пятницу полузащитник Роман Нойштедтер должен прибыть в генконсульство РФ в Бонне, где он сможет забрать российский загранпаспорт.

«Нойштедтер сейчас на сборах в Швейцарии, у него завтра утренняя тренировка, которую пропустить нельзя. Он утром тренируется, потом его везут в аэропорт, в 16:00 он прилетает в Бонн и сразу же к нам. Тут в торжественной обстановке ему консул вручит готовый паспорт Российской Федерации», – рассказал представитель консульства.

Напомним, что вчера было объявлено, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении 28-летнему Нойштедтеру гражданства РФ.