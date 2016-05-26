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    «Дженоа» выкупит Ансальди у «Зенита» и перепродаст «Ювентусу»

    Руководство «Дженоа» приняло решение выкупить права на защитника Кристиана Ансальди у «Зенита».

    По информации источника, итальянский клуб предложил питерцам 2,5 миллиона евро. Следует отметить, что в планы «Дженоа» входит последующая продажа футболиста «Ювентусу», который готов заплатить за аргентинца 7 миллионов.

    Напомним, что в минувшем сезоне Ансальди играл в аренде за "Дженоа» и именно по этой причине генуэзский клуб имеет первоочередное право на приобретение футболиста.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    26.05.2016 09:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 мая 2016, 18:29

      Продавать Дженоа за 7 и всё тут, нехотят Юве же всё равно 7 даёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      dima556 26 мая 2016, 12:45

      Вот же хитрые евреи:D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      kazak1975 26 мая 2016, 10:59

      Хороший защитник. Пусть играет там, где ему комфортнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 26 мая 2016, 10:52

      как мешок картохи на базаре))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 26 мая 2016, 10:46

      Молодцы!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 26 мая 2016, 10:15

      Игрок не уровня Зени, играет в основе итальянской команды, и возможно будет играть даже в Юве.
      Как всегда прозорливые скауты, селекционеры и менеджмент зеньки в ударе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax > lysenkoff 26 мая 2016, 10:27

      Просто Кришито и вправду намного сильнее, но, стоит отметить, и ансалди мог проявить себя, если бы дали больше времени

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 мая 2016, 09:43

      прикольно.. Зенитовские с итальянцами откаты крутят

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 26 мая 2016, 09:39

      Ахахах, «Зенит» просто без денег оставили. Ну что за менеджмент?

      0
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