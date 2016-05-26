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    Гризманн может покинуть «Атлетико» ближайшим летом

    Хавбек мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не уверен в том, что в следующем сезоне он будет игроком «матрасников». Ситуацию прокомментировал агент француза Эрик Ольхартс, который подчеркнул, что в услугах его клиента заинтересованы сильнейшие европейские клубы.

    «В данный момент у нас есть привлекательные предложения от различных клубов, которые очень хотят купить Гризманна. Что же касается продолжения выступлений за «Атлетико», то еще ничего не решено и не гарантировано», — сказал представитель футболиста.

    По словам агента, в списке претендентов на Гризманна числятся «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

    Контракт хавбека с «Атлетико» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: L' Equipe

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    26.05.2016 07:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 мая 2016, 13:39

      После Евро то уж точно. если французы не позорятся. А они как бы хозяева, не должны вроде. Но чем Атлетико не привлекательный клуб, я не понимаю..?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 26 мая 2016, 10:27

      К особенному в МЮ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 мая 2016, 09:31

      Понятно,что рано или поздно такой игрок уйдет на повышение. Хорошо бы сделать это посл выигрыша ЛЧ, уйти на мажорной ноте так сказать.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 мая 2016, 07:48

      Финансовый шантаж Атлетико начался.

      0
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