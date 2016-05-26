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    Ходжсон переведет Руни на левый фланг сборной Англии на Евро-2016

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон будет использовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни на левом фланге в матчах национальной команды на Евро-2016.

    Как отмечает источник, Руни должен согласиться с решением тренера, так как у него и так мало шансов сыграть нападающего на чемпионате Европы.

    Наставник англичан опробует Руни на новой позиции уже в ближайшем домашнем товарищеском матче против Австралии, который запланирован на 27 мая.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.05.2016 06:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 26 мая 2016, 08:32

      Как давно говорил сэр Алекс :"Руни может сыграть на любой позиции на поле,кроме левого защитника".Интересно почему он левым защитником не может играть?:)))

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