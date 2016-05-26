Ходжсон переведет Руни на левый фланг сборной Англии на Евро-2016

Как давно говорил сэр Алекс :"Руни может сыграть на любой позиции на поле,кроме левого защитника".Интересно почему он левым защитником не может играть?:)))
Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон будет использовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни на левом фланге в матчах национальной команды на Евро-2016.
Как отмечает источник, Руни должен согласиться с решением тренера, так как у него и так мало шансов сыграть нападающего на чемпионате Европы.
Наставник англичан опробует Руни на новой позиции уже в ближайшем домашнем товарищеском матче против Австралии, который запланирован на 27 мая.