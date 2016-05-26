Ходжсон переведет Руни на левый фланг сборной Англии на Евро-2016

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон будет использовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни на левом фланге в матчах национальной команды на Евро-2016.

Как отмечает источник, Руни должен согласиться с решением тренера, так как у него и так мало шансов сыграть нападающего на чемпионате Европы.

Наставник англичан опробует Руни на новой позиции уже в ближайшем домашнем товарищеском матче против Австралии, который запланирован на 27 мая.