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  • Мать Нойштедтера: «Пойду на все матчи сборной России на Евро»

Мать Нойштедтера: «Пойду на все матчи сборной России на Евро»

26 мая 2016, 06:13
2

По словам матери хавбека сборной России Романа Нойштедтера Алины Нойштедтер, она будет поддерживать российскую сборную на Евро-2016 и посетит все матчи турнира с участием национальной команды.

«Поеду ли я в Марсель на первую игру сборной России? Вчера на работе уже организовала себе замену. У меня вопрос только по поводу билетов. Но я думаю, что в национальной сборной все для членов семей организовано. И билеты – не проблема. Если они будут, поедем на все игры.

А если придется пробыть целый месяц до финала? Нет, беру отпуск только на дни матчей России в группе – на месяц не могу, на такой срок никто не отпустит. Но ничего, посмотрим… Тем более что надо сохранить дни отпуска. Если пройдем дальше, то я и потом собираюсь приезжать», — сказала она.

Напомним, что игрок «Шальке» Роман Нойштедтер получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (2)
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Lenine
1464241806
Да ладно! 9 часов на собаках и ты на Велодроме!
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Сергей Свояк
1464247677
Работает ещё, отпрашивается у кого-то ... Сын мог бы и дело для мамы организовать.
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