Мать Нойштедтера: «Пойду на все матчи сборной России на Евро»

По словам матери хавбека сборной России Романа Нойштедтера Алины Нойштедтер, она будет поддерживать российскую сборную на Евро-2016 и посетит все матчи турнира с участием национальной команды.

«Поеду ли я в Марсель на первую игру сборной России? Вчера на работе уже организовала себе замену. У меня вопрос только по поводу билетов. Но я думаю, что в национальной сборной все для членов семей организовано. И билеты – не проблема. Если они будут, поедем на все игры.

А если придется пробыть целый месяц до финала? Нет, беру отпуск только на дни матчей России в группе – на месяц не могу, на такой срок никто не отпустит. Но ничего, посмотрим… Тем более что надо сохранить дни отпуска. Если пройдем дальше, то я и потом собираюсь приезжать», — сказала она.

Напомним, что игрок «Шальке» Роман Нойштедтер получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина.