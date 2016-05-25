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    Скауты дортмундской «Боруссии» наблюдали за игрой Митрюшкина

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин заинтересовал дортмундскую «Боруссию». Как сообщил один из участников программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ», несколько дней назад скауты черно-желтых наблюдали за игрой 20-летнего стража ворот.

    Митрюшкин перебрался в швейцарский клуб из «Спартака» в феврале этого года. Контракт с вратарем подписан по схеме «3,5+1». Отметим, что красно-белые обладают приоритетным правом выкупа или аренды игрока, если «Сьону» поступит предложение о трансфере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2016 23:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 26 мая 2016, 13:51

      Давай в Дортмунд,сменщиком Вейденфеллера будешь)

      0
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      ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol > hodyrev 26 мая 2016, 17:16

      Давай в Дортмунд - третьим будешь!!!!))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 26 мая 2016, 11:18

      прекрасно

      1
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      Рейтинг: -7

      Emilk 26 мая 2016, 10:01

      Спартак вперед!!!

      -1
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      Рейтинг: +27

      ntaram 26 мая 2016, 09:14

      Работа у них такая...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 мая 2016, 07:37

      Вернеться -будет голкипером Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 26 мая 2016, 06:37

      Вот так мы теряем таланты...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 01:33

      Как можно было пр..срать такой талант за 340 тыс? Если Спартак его в течении года не вернёт, будут локти кусать, т.к. Антоха может отлично закрыть позицию вратаря лет на 10-15 вперёд и стать легендой клуба.

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > ivanthebest 26 мая 2016, 12:14

      Или стухнуть как с перспективными Джанаевым в Спартаке и Шуниным в Динамо было.Пусть играет в европе,лучше уж наши родные игроки пусть набираются европейского опыта,чем гражданство штамповать иностранцам.

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