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    Митрюшкин: «В «Спартаке» ждал своего шанса, но тренеры не говорили, почему я не играю»

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин выразил мнение, что переход из «Спартака» в швейцарский клуб является для него небольшим шагом для попадания в топ-чемпионат. Также страж ворот рассказал, что в московском клубе никто из тренеров так и не смог ему объяснить причину непопадания в основной состав.

    «Сьон» – шажок наверх, в топ-чемпионат. В «Спартаке» я ждал своего шанса. Я подходил к тренерам, но они не могли сказать, почему я получаю так мало игрового времени.

    Переход? Я понимал, что может быть, какое-то время придется посидеть на скамейке запасных или поиграть за «молодежку». Но я каждый день тренировался. Рад тому, что стал игроком основного состава.

    Когда Карпин тренировал красно-белых, то он готовил меня к тому, чтобы я стал первым номером. В «Спартаке» Аленичев не подошел ко мне и не прояснил ситуацию», – сказал Митрюшкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2016 23:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 мая 2016, 22:38

      Ритуала не знает.

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 26 мая 2016, 09:12

      лучше не возращайся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 мая 2016, 02:21

      Вернется......

      0
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