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    Луческу хочет видеть в «Зените» Марлоса и Тайсона

    Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу намерен пополнить состав петербургской команды двумя хавбеками «Шахтера». По информации источника, румынский специалист хочет видеть в своем новом клубе бразильцев Тайсона и Марлоса.

    «Луческу рассчитывает, что его новый клуб выкупит у «Шахтера» двух бразильцев. Тренер просит руководство сине-бело-голубых приобрести Марлоса и Тайсона. Но давно известно, что на игроков «Шахтера» достаточно высокий ценник. За трансфер обоих футболистов донецкий клуб хотел бы получить 60 миллионов евро. Руководство «Зенита» готово выделить новому тренеру эту сумму на трансферы, но не на покупку лишь двоих игроков. В Санкт-Петербурге рассчитывают, что с «Шахтером» удастся договориться о снижении цены», – рассказал источник.

    В минувшем сезоне Тайсон записал в свой актив восемь голов и десять результативных передач в 42-х играх. Марлос провел 48 поединков, отметившись 12-ю забитыми мячами и 13-ю голевыми пасами.

    Источник: Известия

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    25.05.2016 21:36
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +12

      Reggi Boy 6 июня 2016, 16:21

      Что-то уж очень дорого..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 29 мая 2016, 11:25

      Да бред это всё. Мистер никогда бы не посмел "отбирать" у Шахтёра его теперешних лидеров. Совесть ему не позволит. Слишком "тесно" они дружат с Ахметовым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 27 мая 2016, 09:14

      Цены на газ резко вырастут только из-за капризов Будулая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 мая 2016, 08:19

      В Шахте довольно потирают руки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 26 мая 2016, 07:24

      Трансферная стоимость одного 14 млн,а другого 8 млн. "Шахтёр" хочет 60 млн)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 26 мая 2016, 05:58

      начинается....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 26 мая 2016, 04:47

      Вот начинается нытьё,хотя Луческу им говорил что к себе подтянит когда кому новую возглавит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      serg30 26 мая 2016, 01:53

      20-25 за двоих - красная цена.

      4
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 26 мая 2016, 00:55

      бразилофобия началась)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 мая 2016, 00:52

      Капризы тренера.

      1
      Ответить
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