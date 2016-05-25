Игроки «Ростова» не получают зарплату с марта, Бердыев может уйти из клуба

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» не получают заработную плату на протяжении трех месяцев. Напомним, что по итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги желто-синие заняли второе место в турнирной таблице и обеспечили себе право на участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

Последняя зарплата, которая выплачивалась игрокам, была за февраль, а персоналу клуба — за январь. Кроме того, никто из футболистов команды не получил положенные премии за второе место в чемпионате России.

Сообщается, что если деньги не будут выплачены до пятницы, главный тренер ростовчан Курбан Бердыев уйдет из клуба.