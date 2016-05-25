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    Селезнев: «Луческу с ходу может дать «Зениту» результат и выполнить все задачи»

    Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев высоко оценил тренерские качества нового наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

    «Мирча Луческу – это однозначно усиление для «Зенита». Я могу сказать, что Луческу — хороший тренер, но титулы лучше сами за себя говорят. Это очень мудрый человек и тренер, для «Зенита» такое назначение пойдет только в плюс, очень поможет.

    Часто ли Луческу общался с игроками? Да, он дружелюбен с игроками, общался со всеми. Мирча с ходу может дать «Зениту» результат и выполнить все задачи», – сказал Селезнев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2016 16:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 мая 2016, 11:46

      рот бы закрыл тухляком воняет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 25 мая 2016, 21:41

      Нам бы ЛЧ выиграть поскорее. Остальное уже есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 25 мая 2016, 19:50

      Селезнев, конечно, авторитетный эксперт в российском футболе. Он соображает. Он все понимает. Короче, щас все задачи решим.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2016, 18:49

      Селезень наверное опять бухой

      0
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