Колыванов: «Даже при таком составе «Динамо» не имело права вылетать в ФНЛ»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказал мнение по поводу вылета бело-голубых из российской Премьер-лиги.

«Это очень больно и обидно. Произошло первое понижение в классе за всю историю клуба. Думаю, все болельщики надеются, что клуб сможет вернуться в РФПЛ уже в следующем сезоне. Это касается в том числе и меня. Конечно, «Динамо» со своими возможностями должно привести себя в порядок и постараться все сделать для того, чтобы в следующем году вернуться обратно.

Не могу сказать, что вылет «Динамо» закономерен. Ясное дело, что у «Мордовии», «Уфы», «Кубани» и «Анжи» состав был не сильнее, чем у «Динамо». В определенных моментах не повезло. Может, где-то свою роль сыграла самонадеянность. «Динамо» все-таки к зимнему перерыву занимало 11-е место. Никто и не думал, что московский клуб может так слабо сыграть во второй части чемпионата. Кроме того, сами футболисты команды не привыкли находиться в нижней части таблицы. У «Динамо» есть игроки, которые что-то выигрывали. Поэтому после того, как стало понятно, что надо бороться за выживание, какие-то игроки психологически, а многие, наверное, и физически выглядели не столь предпочтительно.

Конечно, виноваты все: и руководство, и тренер, и футболисты. Все должны были объединиться — собраться, поговорить, придать определенный импульс команде. Да, может быть, кого-то из игроков не хватало. Но думаю, что даже при таком составе «Динамо» не имело права вылетать», – сказал Колыванов.