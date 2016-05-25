Маскерано намерен уйти из «Барселоны» в «Ювентус»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 31-летний игрок уже договорился о трехлетнем контракте с «Ювентусом».

Руководство туринцев готово существенно увеличить зарплату аргентинцу, а также предложить футболисту выступать на привычной для него позиции – центрального полузащитника.

Отмечается, что «Барселона» не намерена отпускать Маскерано из клуба. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2018 года.