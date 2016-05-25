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  • Карадениз: «Не все игроки «Рубина» – профессионалы, некоторые просто получают зарплату»

Карадениз: «Не все игроки «Рубина» – профессионалы, некоторые просто получают зарплату»

25 мая 2016, 12:56
13

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил мнение, что нынешний состав казанской команды не способен стать чемпионом российской Премьер-лиги.

– Есть ли у «Рубина» в будущем сезоне шансы на то, чтобы вернуться на прежние позиции?

– Будет очень тяжело. Сегодняшний состав не такого уровня, какой был прежде. Сейчас придет новый тренер, может быть, придут новые игроки, и нужно будет очень хорошо начать сезон. Все постоянно говорят о прежних позициях, но про это надо забывать, и отталкиваться от того, что мы реально можем. Не нужно рассказывать сказки. С таким составом, с таким пониманием, в следующем году мы чемпионами не станем. Нужно время.

– Но когда «Рубин» первый раз стал чемпионом, когда взяли вас, взяли Милошевича и других, команда сразу выиграла...

– Но посмотрите, кого мы тогда брали. Тогда мы стали командой, все ребята были профессионалами, и у нас был очень хороший тренер. Сегодня я не верю, что все ребята из нашего состава готовятся на профессиональном уровне. Я знаю, что некоторые игроки из нашего состава не живут и не готовят себя так, как это должны делать профессионалы. У некоторых футболистов главная цель – попасть в «Рубин». Они не хотят идти еще дальше, им достаточно просто получать хорошую зарплату. Игрок должен думать о том, чтобы стать чемпионом, выигрывать кубки, а не только о том, чтобы попасть в «Рубин» и получать зарплату. Не поставят – не буду играть, и этого достаточно. Когда я это вижу, я начинаю кричать, но это ничего не дает.

– Это принципиально важно, чтобы новым тренером был россиянин или иностранец, которые прежде в «Рубине» никогда не работали?

– Если придет иностранец, то «Рубин» будет только терять время. Пока он изучит российский футбол, российский менталитет, мы будем только терять время. В моем понимании, тренером должен быть россиянин, который будет знать российский футбол, будет знать «Рубин», будет понимать, что хочет «Рубин». Иностранцу это трудно.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
Комментарии (13)
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RЕАLMADRID1902
1464170566
Он абсолютно прав.
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PAHANbI4
1464171083
Молодца все по делу сказал
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Заря
1464172763
Карадениза тренером поставьте. Он сможет.
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Serjoga
1464172778
Статья ни о чем! Сказал "А", говори и "Б"! Кто просто зарплату получает? Почему я должен читать "между строк"!
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Саня БУБА
1464173146
...та я так скажу: он прав не тока в отношении рубина! он прав в отношении всего российского футбола!...посмотрите скока так называемых игроков сидят годами на лавке или даже в заявку не попадают!...наели задницы как у тети фроси, не работают над техникой, скоростью, выносливостью!!!...посмотрите на КриРо....при его умениях, как он пашет на тренировках, отрабатывает удары, работает над мышечной массой!!! о чем мы говорим, ребята, какой профессионализм в нашем футболе?....пока мы не выгоним эту продажную мафию из нашего футбола, ни когда мы не придем к профессионализму!!!
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sochi-2013
1464174701
Надо менять систему з/платы. Во всем нашем футболе.
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Диктор
1464175660
Хорошо сказал.
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valike35
1464181139
Сказал как отрезал
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Mike Apollo
1464184050
Дело говорит
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FaTeK1945ru
1464194829
...молодец янычар,наверное он и Сергей тащат команду. К новому сезону надо избавляться от балласта.ИМХО.
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