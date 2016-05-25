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    Дмитрий Комбаров: «Я не против Нойштедтера и Гилерме, меня неправильно поняли»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров опроверг свои слова о том, что в национальной команде должны выступать только русские футболисты.

    «На днях дал интервью, в котором прозвучало, что якобы я против натурализованных игроков в сборной, против Нойштедтера и Гилерме. Это не так, меня неправильно поняли. Да, в целом считаю, что в национальной команде должны выступать местные игроки. Но бывают исключения.

    Гилерме уже сто лет в России, прекрасно говорит по-русски и справедливо получил российский паспорт. Считаю, что он один из лучших вратарей в РФПЛ. Нойштедтер вообще русский, просто его родители уехали за рубеж. Чего говорить, у меня самого крестный живет в Германии. Это не говорит о том, что он иностранец. Поэтому считаю, что попадание этих игроков в сборную – это нормально.

    Хочется, чтобы мои слова трактовали правильно, а не пытались искать сенсации на ровном месте. Тем более перед ответственным стартом на чемпионате Европы, где эти игроки вполне способны помочь команде добиться успеха», – сказал Комбаров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.05.2016 12:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 26 мая 2016, 05:58

      Что то не так пошло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 25 мая 2016, 17:05

      коварные журналисты)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 25 мая 2016, 15:21

      Переобулся

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 мая 2016, 15:04

      Бревнище дзюба языком молит все подряд и ему сходит с рук)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 25 мая 2016, 14:26

      Походу будет и 3е опровержение)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 мая 2016, 13:15

      Поэтому лучше говорить меньше, а больше делать своё дело. Журналюги тоже кушать хотят и поэтому прежде, чем что-то сказать надо сто раз подумать, чтобы потом не оправдываться.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 25 мая 2016, 13:14

      "Да, в целом считаю, что в национальной команде должны выступать местные игроки"
      Как это неправильно поняли?
      Ты определись чего хочешь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 мая 2016, 13:13

      Не поймите меня правильно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 25 мая 2016, 12:58

      В таком случае нужно излагать свои мысли яснее! А то навалил в кучу всего, хрен разгребешь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Zmeu' 25 мая 2016, 12:57

      Мужик сказал-мужик сделал! Мужик не сказал-мужик не сделал,мужик передумал))))

      0
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