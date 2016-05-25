Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врач сборной России: «Во Францию закажем гречку и шоколад «Аленку»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о питании игроков национальной команды на чемпионате Европы-2016.

    «Что закажем во Францию? Точно возьмем с собой гречку и шоколад «Аленку», все остальное можно купить во Франции. Питание будет таким же полноценным и вкусным, как в последние четыре года. Особых изменений не планируется. Под запретом, как всегда, тугоплавкие жиры – например, майонез – и различные снэки.

    После матча и Фабио Капелло, и Леонид Слуцкий никогда не запрещают выпить бокал пива. Мы не запрещаем пиво после игр – но не более бокала. Оно может использоваться как восстановитель. А вообще, лучшие восстановители – это сон и хорошее питание», – отметил Безуглов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 мая 2016, 16:08

      Это раньше Аленки были "девственно" чисты, ибо предназначались в первую очередь для детей. А сейчас каждую такую Аленку перед употреблением следует хорошенько оттестировать на наличие/отсутствие различного рода инфекций...
      пардон, недопустимых ВАДА химических включений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 мая 2016, 13:56

      Лучше заказать просто 11 Аленок-лучше всего для восстановления!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11