Врач сборной России: «Во Францию закажем гречку и шоколад «Аленку»

Это раньше Аленки были "девственно" чисты, ибо предназначались в первую очередь для детей. А сейчас каждую такую Аленку перед употреблением следует хорошенько оттестировать на наличие/отсутствие различного рода инфекций...
пардон, недопустимых ВАДА химических включений.
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о питании игроков национальной команды на чемпионате Европы-2016.
«Что закажем во Францию? Точно возьмем с собой гречку и шоколад «Аленку», все остальное можно купить во Франции. Питание будет таким же полноценным и вкусным, как в последние четыре года. Особых изменений не планируется. Под запретом, как всегда, тугоплавкие жиры – например, майонез – и различные снэки.
После матча и Фабио Капелло, и Леонид Слуцкий никогда не запрещают выпить бокал пива. Мы не запрещаем пиво после игр – но не более бокала. Оно может использоваться как восстановитель. А вообще, лучшие восстановители – это сон и хорошее питание», – отметил Безуглов.