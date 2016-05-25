Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манолев: «Кубань» имеет отличные шансы остаться в РФПЛ»

    Защитник «Кубани» Станислав Манолев пообщался с журналистами после победы над «Томью» (1:0) в первом стыковом матче РФПЛ. По словам футболиста, ему не в первый раз приходилось занимать позицию второго нападающего.

    – Станислав, какие впечатления оставил соперник?

    – У нас получился сложный матч, потому что мы играли против хорошей команды. Мы знали, что они хорошо держат мяч, у них опасная линия атаки. Для нас было главным не пропустить. В итоге добились хорошего результата, хотя преимущество в два мяча было бы лучше.

    – Значит, счет 1:0 можно считать приемлемым для «Кубани"?

    – Вполне. Конечно, нас ждет не менее сложный ответный матч, «Томь» будет играть при своих болельщиках. Тем не менее, у нас хорошие шансы.

    – Сегодня вы играли на позиции второго форварда. Раньше приходилось быть в таком амплуа?

    – Да, когда я был еще совсем молодым, играл на этой позиции. В Англии я также играл в атаке, но справа.

    Напомним, что ответная игра пройдет 27 мая.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 25 мая 2016, 12:15

      Удачи "Кубани"!!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11