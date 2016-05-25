Дмитрий Комбаров: «Мне интересна тренерская карьера»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не исключает варианта, при котором он начнет тренерскую карьеру.

«Хотим с братом стать тренерами. Начать можно и с «Домодедово». Мне интересна тренерская карьера, получится у меня или не получится. Мы с Кириллом будем в одном штабе. Как братья Невилл? Что-то вроде того.

У каждого тренера своя философия, поэтому от каждого что-то почерпнул. Потом все это сложится в большой комок, буду это использовать в своей карьере. Вижу ли себя жестким тренером, как Карпин, или дипломатичным, как Аленичев? Более жестким», — отметил Комбаров.