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    Дмитрий Комбаров: «Мне интересна тренерская карьера»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не исключает варианта, при котором он начнет тренерскую карьеру.

    «Хотим с братом стать тренерами. Начать можно и с «Домодедово». Мне интересна тренерская карьера, получится у меня или не получится. Мы с Кириллом будем в одном штабе. Как братья Невилл? Что-то вроде того.

    У каждого тренера своя философия, поэтому от каждого что-то почерпнул. Потом все это сложится в большой комок, буду это использовать в своей карьере. Вижу ли себя жестким тренером, как Карпин, или дипломатичным, как Аленичев? Более жестким», — отметил Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2016 08:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 25 мая 2016, 12:11

      Что то Дима разговорился,прям как Дзюба

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 мая 2016, 10:20

      А игротская уже лет 5 не интересует

      1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 25 мая 2016, 09:13

      Мда, желание это конечно хорошо, но супер дарований (в том числа для тренерской работы), а что то не наблюдал. Ну жизнь покажет.

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