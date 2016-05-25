Дмитрий Комбаров: «Ни разу не слышал мата от Аленичева»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своих впечатлениях от работы с наставником красно-белых Дмитрием Аленичевым. Также футболист выразил свое мнение касательно возможного назначения Курбана Бердыева главным тренером московского клуба.

«Никогда не слышал от него и слова мата. Он всегда крайне вежлив и аккуратно выбирает слова. Однажды даже хотел ввести штраф за мат на тренировках. Говорил: «Мы – люди интеллигентные, потому не хотели бы, чтобы нецензурная брань была на поле». Но, сами понимаете, во время игры разное проскакивает…

Работать с ним мне было комфортно и приятно. Мы понимали, чего от нас требуют. А что до решения совета директоров — я не знаю, как все сложится, не буду лезть в дела руководства.

Нестабильность «Спартака»? Видите, как у нас тренеры быстро меняются. Этот сезон был ознакомительным для Аленичева с командой, структурой, давлением, болельщиками, прессой. В следующем сезоне должны более стабильно выступать. Надеюсь, эта проблема уйдет.

Разговоры о Бердыеве в «Спартаке»? Будем обсуждать, когда что-то будет известно. Что касается второго места «Ростова», то я удивлен этим результатом, зная, какие там внутренние проблемы, что там не платили зарплату. Очевидно, что во втором месте «Ростова» большая заслуга тренера», — отметил Комбаров.