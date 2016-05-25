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    Кейн: «Меня и Варди определенно можно сравнить с Левандовски»

    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о том, можно ли сравнить его и форварда «Лестера» Джейми Варди с Робертом Левандовски.

    «Да, определенно. Когда есть пара нападающих, которые забили 24 и 25 голов за сезон в АПЛ, это значит, что у Англии форварды топ-уровня. В воскресенье мы оба вновь забили – это уже стало для нас хорошей привычкой.

    Мы находимся на высшем уровне, мы уверены в себе, мы забиваем голы, и это может продолжаться еще долго», – сказал Кейн.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +377

      bringing 25 мая 2016, 08:50

      Хорошая форма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      PAHANbI4 25 мая 2016, 08:37

      Не скромный парень Кейн

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 25 мая 2016, 08:06

      Безусловна можно все три хороший сезон выдали

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