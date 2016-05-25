Дмитрий Комбаров: «Хотел бы попробовать себя в Германии. В 2012 ходили слухи про интерес «Баварии»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что хотел бы завершить карьеру в московском клубе, а также рассказал об интересе к себе со стороны «Баварии».

«Мой контракт с клубом действует еще два года, но хотелось бы завершить карьеру в «Спартаке». Раньше были предложения, но случалось так, что когда появлялись какие-то варианты, я сразу переподписывал контракт.

Не знаю, правда или нет, но в 2012 году даже ходили слух и про «Баварию». Я интересовался, но до конкретного предложения дело не дошло, видимо, просто прощупывали почву.

В какой лиге хотелось бы себя попробовать? В Германии. Если не там, то в Испании или Италии», — сказал Комбаров.