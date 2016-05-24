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  • Андронов: «Футбол «Зенита» при Луческу будет построен на симуляциях и провокациях»

Андронов: «Футбол «Зенита» при Луческу будет построен на симуляциях и провокациях»

24 мая 2016, 21:07
9

Комментатор Алексей Андронов поделился своим мнением о методах работы нового главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который ранее возглавлял «Шахтер».

–Футбол питерской команды будет во многом построен на провокациях и симуляциях. Этот козырь он успешно использовал в Донецке. Все 12 лет. Последние два года – чуть менее успешно, но на то были объективные причины. «Шахтер» играл не в Донецке, а не пойми где. Так тяжело выиграть чемпионат Украины.

– Это будут провокации со стороны игроков?

– Игроков, всего штаба Луческу. Если вы посмотрите матчи «Шахтера», то увидите, что, когда возникает спорный момент, почти всегда люди со скамейки запасных «Шахтера» поднимаются на ноги и бегут к судье.

Но при этом Луческу – очень хороший тренер. Он умеет выстраивать игру. И, пожалуй, это единственный тренер в Восточной Европе, который очень хорошо умеет обращаться с бразильскими легионерами. Его просто жизнь заставила. У «Шахтера» порой было до 12 бразильцев.

За исключением Бернарда, они все приезжали в Донецк, не будучи звездами в Бразилии. Звездами они становились именно в «Шахтере», после чего уходили в другие клубы, – сказал Андронов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Зенит Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (9)
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Zeff
1464114656
Андронов очередной московский балабол.
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Dosya.a1
1464115113
Главное победы и титулы
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Kollljan
1464115295
Не тот ли это Андронов, которого выгнали отовсюду и неизвестно куда?
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Тяп-Ляп.
1464116256
Так у Зенита это и до Лучески присутствовало,вспомните провокации против Ростова с мельдониями и прочие гадости.Зинид-Самая поганая команда в России.
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Simbirsk
1464120047
А у тренера Андронова вот точно бы никто не симулировал и давно бы на полочке по 18 кубков вылилось)))
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loko-the_best
1464137448
Андронов - это вообще никто, вся его комментаторская карьера построена на провокациях и симуляции комментирования
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