Андронов: «Футбол «Зенита» при Луческу будет построен на симуляциях и провокациях»

Комментатор Алексей Андронов поделился своим мнением о методах работы нового главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который ранее возглавлял «Шахтер».

–Футбол питерской команды будет во многом построен на провокациях и симуляциях. Этот козырь он успешно использовал в Донецке. Все 12 лет. Последние два года – чуть менее успешно, но на то были объективные причины. «Шахтер» играл не в Донецке, а не пойми где. Так тяжело выиграть чемпионат Украины.

– Это будут провокации со стороны игроков?

– Игроков, всего штаба Луческу. Если вы посмотрите матчи «Шахтера», то увидите, что, когда возникает спорный момент, почти всегда люди со скамейки запасных «Шахтера» поднимаются на ноги и бегут к судье.

Но при этом Луческу – очень хороший тренер. Он умеет выстраивать игру. И, пожалуй, это единственный тренер в Восточной Европе, который очень хорошо умеет обращаться с бразильскими легионерами. Его просто жизнь заставила. У «Шахтера» порой было до 12 бразильцев.

За исключением Бернарда, они все приезжали в Донецк, не будучи звездами в Бразилии. Звездами они становились именно в «Шахтере», после чего уходили в другие клубы, – сказал Андронов.