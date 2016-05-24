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  • Тренер вратарей «Ростова»: «Поработать в «Спартаке» было бы интересно»

Тренер вратарей «Ростова»: «Поработать в «Спартаке» было бы интересно»

24 мая 2016, 21:00
7

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что ему было бы интересно поработать в «Спартаке». Ранее появлялась информация о том, что наставник ростовчан Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера москвичей в случае ухода Дмитрия Аленичева.

– Вы хотите в «Спартак"?

– Хороший вопрос... Если я скажу, что не хочу поработать в хорошем клубе, то это будет неправда. «Рубин», «Ростов» создавались нами, традиции создавали мы. Наверное, поработать в «Спартаке» было бы интересно.

Мне тяжело будет расстаться с Сосланом. Мы прошли вместе большой путь. Я вообще тяжело с вратарями расстаюсь, – сказал Кафанов.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (7)
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Parham
1464112914
Эххх, ещё один дров подкинул!!!
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Тraumtanzеr
1464118723
Сидите в Ростове, у нас есть тренер.
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Диктор
1464119898
НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ.
Ответить
андрей андреев
1464119961
Он нормально сказал. Будет финансирование-останемся.Губернатор сказал-денег даст. Если не даст-кто чудак?
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арейская
1464132741
Кафанов для себя, и за Бердыева, уже всё решил, вот уже и с Джанаевым прощается
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