Тренер вратарей «Ростова»: «Поработать в «Спартаке» было бы интересно»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что ему было бы интересно поработать в «Спартаке». Ранее появлялась информация о том, что наставник ростовчан Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера москвичей в случае ухода Дмитрия Аленичева.

– Вы хотите в «Спартак"?

– Хороший вопрос... Если я скажу, что не хочу поработать в хорошем клубе, то это будет неправда. «Рубин», «Ростов» создавались нами, традиции создавали мы. Наверное, поработать в «Спартаке» было бы интересно.

Мне тяжело будет расстаться с Сосланом. Мы прошли вместе большой путь. Я вообще тяжело с вратарями расстаюсь, – сказал Кафанов.