Луческу официально стал главным тренером «Зенита»

Петербургский «Зенит» подтвердил назначение на пост главного тренера команды румынского специалиста Мирча Луческу.

«Зенит» приветствует Мирчу Луческу в Санкт-Петербурге. Новых побед вместе с сине-бело-голубыми! Bun venit, Mister!», – говорится на официальном сайте клуба.

Отметим, что с 2004-го по 2016-й Луческу тренировал донецкий «Шахтер», который под его руководством 8 раз выиграл чемпионат Украины, 6 раз становился обладателем национального кубка, 7 — Суперкубка и 1 — Кубка УЕФА.



В общей сложности румынский специалист завоевал 32 трофея, в том числе — чемпионские кубки в трех странах (Румынии, Турции и Украине) и два европейских титула — Кубок и Суперкубок УЕФА.