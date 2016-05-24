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Луческу официально стал главным тренером «Зенита»

24 мая 2016, 17:01
26

Петербургский «Зенит» подтвердил назначение на пост главного тренера команды румынского специалиста Мирча Луческу.

«Зенит» приветствует Мирчу Луческу в Санкт-Петербурге. Новых побед вместе с сине-бело-голубыми! Bun venit, Mister!», – говорится на официальном сайте клуба.

Отметим, что с 2004-го по 2016-й Луческу тренировал донецкий «Шахтер», который под его руководством 8 раз выиграл чемпионат Украины, 6 раз становился обладателем национального кубка, 7 — Суперкубка и 1 — Кубка УЕФА.

В общей сложности румынский специалист завоевал 32 трофея, в том числе — чемпионские кубки в трех странах (Румынии, Турции и Украине) и два европейских титула — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (26)
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MrVanes-Zenit
1464099167
Сомнительно Но время покажет
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df44
1464099332
Надеялся до последнего что это слухи, жаль Зенит
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папа сибиряк
1464100590
Луческу уже всем все доказал ) и его понять можно, ща внукам на безбедную старость заработает и можно на отдых )
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andr2112
1464100826
Посмотрим, что из этого выйдет))
Ответить
artem27066
1464101042
Удачи в новом клубе
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Zmeu'
1464101157
Поздравляю с преобретением!!!))) Ну теперь в следующем сезоне зенит точно все трофеи возьмет)
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18JG
1464101441
Поздравляю, нам жопа с этим тренером.
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Rzn_za_cska
1464103704
нда... трофеев полно. только кроме шахтера особо и играть там не кому))
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FC LD
1464106344
Да к тому же он - румын!)) Отстой какой то.
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rjj
1464107299
Не о чем скорее всего
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