Корнеев: «Для меня вызов в сборную Нойштедтера – загадка»

Бывший футболист ЦСКА, сборной СССР и России Игорь Корнеев признался, что он не понимает по каким причинам был вызван в национальную команду Роман Нойштедтер.

«Если честно, то эта ситуация для меня загадка, ведь он ни разу не выступал за сборную. Это редчайший случай, когда футболист не только не сыграл ни одного матча за сборную, но даже не провел с ней ни одной тренировки сразу попадает в заявку на такой большой турнир как чемпионат Европы.



Честно говоря, я несколько удивлен этим выбором. Думаю, что у нас есть и «свои» защитники, которые не слабее его. Мне кажется, что Семенов не слабее Нойштедтера. Но только тренер принимает решение и несет за него ответственность», – сказал Корнеев.