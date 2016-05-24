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    Мутко: «Если сборная выйдет из группы, то будет база для разговора о контракте Слуцкого»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий больше не сможет совмещать посты после Евро-2016.

    «Совмещение на этом этапе будет невозможно. Было желание заключить контракт со Слуцким до чемпионата Европы, но Леонид Викторович такой человек, дает всему свою оценку. Он хочет, чтобы разговор был на базе результата на чемпионате Европы.

    После чемпионата, я думаю, у нас будет повод для разговора, если выйдем из группы. И если выйдем, то это будет серьезная база для разговора о контракте», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    24.05.2016 12:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -186

      Protosser 25 мая 2016, 10:25

      Ну охренеть достижение - занять НЕПОСЛЕДНЕЕ место в группе.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 25 мая 2016, 02:26

      Ну если и с таким регламентом не выйдут...Урановые рудники.Всем.И муДке самую большую тачку.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2016, 15:32

      Ум хорошо , а два сапога пара.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 мая 2016, 13:44

      Еще летом 2015 года он говорил что нужен тренер без клуба, но взяли Слуцкого....... Теперь опять такая же петрушка...... хотелось бы провалится на евро и найти нормального тренера, который будет вызывать в сборную достойных, а не "имеющих опыт".....

      -2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 24 мая 2016, 12:26

      Хахаха там же три команды выходят.То есть, есть варианты?)))

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > SpazMatikus 24 мая 2016, 13:05

      Все люди с авой Спартака с определенными отклонениями?Какие три команды, что с тобой произошло?

      0
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      Рейтинг: +59

      Galdini > Ronaldinho R10 24 мая 2016, 13:56

      4 команды, занявшие третьи места в группах выходят в плэй-офф, ты отстал от жизни.

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Ronaldinho R10 24 мая 2016, 14:55

      3 места тоже выходят из 4 групп. посмотри регламент турнира.

      2
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