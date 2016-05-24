Мутко: «Первая задача сборной на Евро – выход в плей-офф»

В Шереметьево прошла пресс-конференция с участием наставника сборной России Леонида Слуцкого и министра спорта России Виталия Мутко. Кроме того, мероприятие посетили капитан национальной команды Роман Широков и защитник Василий Березуцкий.

Напомним, что сегодня сборная России вылетит в Швейцарию на тренировочный сбор.

«Чувства перед большим турниром определенные. В ожидании большого праздника. Впереди главный турнир Европы. Рад, что будем принимать участие. Ожидание и задачи? В последние годы мы ставим последовательно ставим цели. Первая задача – выход в плей-офф. По мере продвижения будут появляться другие цели. Желаю болельщикам наслаждаться игрой», – заявил министр спорта.