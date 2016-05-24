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    Слуцкий: «Кутепов и Жемалетдинов еще получат свой шанс в сборной»

    Наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, по каким причинам он не вызвал в расположение сборной защитника «Спартака» Илью Кутепова и нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

    «Жемалетдинов провел всего четыре матча, из них ярко — два. Так не бывает. Даже если бы он поехал на Евро-2016, он бы там не играл. А что это за опыт? Надо ехать на турнир с хоть какими-то шансами. Вот у Головина они есть. Кутепов? Неплохо смотрелся в концовке сезона, но этого еще недостаточно. У этих ребят появятся шансы, когда они пройдут определенный цикл, продолжат проявлять себя в клубах. Головин, например, всю весеннюю часть был футболистом стартового состава команды — чемпиона страны, выиграв конкуренцию не из-за лимита у Натхо, косвенно у Широкова, Тошича.

    Мне очень нравится Баринов, но он пока мало играет. Надеюсь, что со временем Баринов станет ключевым футболистом «Локомотива» или хотя бы войдет в обойму. Назову также Зобнина — хотя команде трудно занести сезон в актив, его прогресс очевиден. Миранчук — не могу сказать, что с тех пор, как он «выстрелил» и его все назвали лучшим молодым игроком, идет прогресс. То вверх, то вниз, то в составе, то нет. Но, безусловно, он находится в этом списке, потому что уже несколько лет выступает за одну из ведущих команд Премьер-лиги. Могилевец, да. Безусловно, Селихов. Наверное, все», — сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2016 09:49
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 мая 2016, 20:22

      Да что бы попасть в сборную, надо быть либо коне-бомжовым, либо, что б уже песок сыпался, а если и то и другое, то КАПИТАН не меньше! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 24 мая 2016, 12:37

      Да они не хуже Головина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Barmaleus 24 мая 2016, 11:58

      Ну да, своих то он позвал.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      QPromes > Barmaleus 24 мая 2016, 18:38

      подписывайся на блог про Квинси

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 10:37

      Обещанного как известно три года ждут.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > Диктор 24 мая 2016, 11:09

      два. в данном случае.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Иванилдо 24 мая 2016, 10:12

      "Жемалетдинова позовут в сборную России. Вот так вот"

      Опять дебильный пост в вк, думал уж полсборной поломалось

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 мая 2016, 10:11

      А Слуцкий вряд ли.

      0
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