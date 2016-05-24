Лассана Диарра хочет играть в команде Моуринью

31-летний хавбек Лассана Диарра очень хочет поиграть под руководством Жозе Моуринью. Напомним, что игрок и наставник сотрудничали в «Челси» и мадридском «Реале». Ранее сообщалось, что Диарра принял решение покинуть французский «Марсель», за который он провел последний сезон.

«Сейчас я свободный агент. Пока точно не могу сказать, где буду играть. Знаю одно – это не «ПСЖ».

Моуринью? Я отлично знаю этого специалиста. Это тренер, который мне очень нравится. Но посмотрим, что будет дальше», — сказал полузащитник.

Напомним, что Моуринью близок к назначению наставником «Манчестер Юнайтед».