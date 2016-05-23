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    Агент Луческу: «Договоренность с «Зенитом» достигнута»

    Агент Аркадий Запорожану, который ведет дела экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу, подтвердил информацию о договоренности румынского специалиста с «Зенитом».

    «В настоящий момент идут переговоры. Прогноз благоприятный. Собственно, сейчас обсуждается техническая часть соглашения. Я вот вышел ксерокопировать паспорт, и вы позвонили. Принципиальная договоренность была достигнута накануне, когда состоялась встреча Луческу и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Не имею права рассказывать все, но стороны, на мой взгляд, произвели друг на друга позитивное впечатление», – заявил Запорожану.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.05.2016 20:53
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