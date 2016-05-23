Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий подозревает российских судей в предвзятой работе по отношению к ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий остался недоволен уровнем судейства в минувшем сезоне российской Премьер-лиги.

    – Как вам судейство в этом сезоне? Весной тема обсуждалась очень бурно. В том числе Евгений Леннорович высказывался…

    – Плохое... Я каждый игровой эпизод пропускаю через себя, в том числе судейские решения. Бывает, арбитр ошибается, ты воспринимаешь это эмоционально, но нет ощущения планомерности. Тебе не кажется, что выполняется какой-то «заказ». А иногда прямо вот понимаешь, что команду «взяли за горло». И ничего не можешь сделать. Это чисто внутреннее ощущение. Не могу никак это подтвердить, доказать. Так вот, в этом сезоне подобное ощущение возникало. Конкретные матчи не назову, уж извините.

    Буду очень счастлив, если это ощущение меня покинет. И судейство будет таким же, как в матчах сборных или в еврокубках. Когда играем в Лиге чемпионов, даже мыслей таких нет. Хотя там ошибаются даже порой похлеще, чем наши. Но я говорю сейчас не об уровне квалификации арбитров. У нас умеют судить. Основным завоеванием судейского корпуса будет, если тренеры и общественность станут понимать, что судьи просто иногда ошибаются.

    – Поддерживаете или порицаете Василия Березуцкого, который сказал, что судьям можно надевать майки "Зенита"?

    – Это была эмоция. Хотя, по сути, Вася в более резкой форме пытался сказать то же самое, что я сейчас доношу тактичнее. Я ни в коем случае не имею в виду именно «Зенит», никого ни в чем не обвиняю.

    – А бывали сезоны, когда этого ощущения не было?

    – Скажу не очень популярную вещь. Может, мне за нее даже достанется. Хотя при Николае Александровиче Толстых многое было не так, и пряников не существовало вовсе, но кнутом он работал виртуозно. Мог щелкнуть кого угодно. И, как мне казалось, судьи понимали, что кнут может добраться до них.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 мая 2016, 10:28

      А гол не засчитанный с Рубином, который стоил Ростову чемпионства- это что?
      Или это не считается? Или игра с тем же Ростовом в первом круге, когда Вермблум
      убил Новосельцева? Это не только мое мнение , но и мнение экспертов телеканала
      Наш Футбол.
      Перечень можно продолжить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > vgarakh 24 мая 2016, 19:40

      Гол из чистого оффсайда был, вот и не засчитали. Это даже по телеку было видно, и повторы потом еще показывали несколько раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 24 мая 2016, 06:42

      ясен пень не доволен,пенок стали меньше ставить,за уши не так коней тянут,да и вообще оборзели эти судьи-не только в пользу цска свистят,конечно будет тут возмущение и вася с лёней на пару негодует

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 23 мая 2016, 22:30

      черданцев кстати мудак не уделил время судейству

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 23 мая 2016, 22:00

      лёня не гани пургу, я не знаю че вы там с вагинером лизали у питерских судей ,но гол то вам ЧЁТКИЙ не засчитали так что не йух ныть

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2016, 20:26

      Уж кому кому ,а не ему на эту тему разглогольствовать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Диктор 24 мая 2016, 08:13

      А кому?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2016, 19:41

      Че он гонит,не помнит как Толстых хотел протулитьСпартвк вместо Ростова,когда мы кубок выиграли.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 23 мая 2016, 19:35

      Что верно,то верно. При мутко что раньше что сейчас судьи работали ужасно. Толстых хоть и сам рас3,14здяй, но всех в напряжении держал.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 23 мая 2016, 19:01

      Ну да, если бы наши судьи работали как в Европе, то коням бы не быть чемпионами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > порт 23 мая 2016, 19:05

      А вы бы уже давно на дне ФНЛ пылились. Даже с покупками судей

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11