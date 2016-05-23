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    Кришито, Балотелли и Пирло не попали в расширенную заявку сборной Италии на Евро-2016

    Тренерский штаб сборной Италии во главе с Антонио Конте определился со списком игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы во Франции. Стоит отметить, что на данный момент в национальную команду вызваны 30 футболистов, однако позднее в заявке останутся лишь 23 человека.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Сальваторе Сиригу («ПСЖ»), Федерико Маркетти («Лацио»).

    Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Андреа Бардцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани ( все – «Ювентус»), Анджело Огбонна («Вест Хэм»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Маттиа Де Шильо («Милан»), Давиде Дзаппакоста («Торино»).

    Полузащитники: Марко Бенасси («Торино»), Джакомо Бонавентура, Риккардо Монтоливо (оба – «Милан»), Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци (оба – «Рома»), Эммануэле Джаккерини («Болонья»), Жоржиньо («Наполи»), Тиаго Мотта («ПСЖ»), Марко Пароло, Антонио Кандрева (оба – «Лацио»), Стефано Стураро («Ювентус»).

    Нападающие: Эдер («Интер»). Чиро Иммобиле («Торино»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Грациано Пелле («Саутгемптон»), Симоне Дзадза («Ювентус»), Федерико Бернардески («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»).

    Источник: Football Italia

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    23.05.2016 16:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 июня 2016, 15:11

      при всей малораскрученности футболистов, из этих ребят можно сложить-таки достаточно боеспособную сборную Италии, которая будет забивать 0-1 гол за матч, но пропускать всегда 0 и тащиться таким образом дальше по турнирной сетке к полуфиналу минимум.

      Буффон
      Дармиан-Барцальи-Кьел
      ини-ДеШильо
      Флоренци-ДеРосси-Т
      .Мотта-Бернардески
      Пелле- ???(Эль-Шаарави)

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 мая 2016, 20:50

      Берарди -это Едер,Иммобиле,Дзадза вместе взятые!!! А пирло это мозг Италии!!

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 23 мая 2016, 20:08

      Доменико Беррарди нужно было обязательно брат! Статистику его и того же Эдера сравнить

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      Рейтинг: +64

      dezmond_87 23 мая 2016, 17:09

      Балотелли на место в сборной в этом сезоне не наиграл

      0
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      Рейтинг: +16

      byniki 23 мая 2016, 16:42

      Дармиан,Ругани?и не брать кришито
      ну лан

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 мая 2016, 16:37

      Вызвано 30 футболистов , однако останется 30 человек... хм... скольки человекАМ ровняется 1 футболист? Ну так просто для себя чтобы узнать эквивалентность?

      3
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 23 мая 2016, 16:15

      какая интрига 30 вызвано 30 остануться кого же уберут

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > olic29ivica 23 мая 2016, 17:12

      ахахаха

      0
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