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    Слуцкий: «Широков – капитан сборной России, который может приносить пользу команде»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу вызова полузащитника ЦСКА Романа Широкова на чемпионат Европы во Францию.

    «Широков — капитан национальной команды и человек, который внес большой вклад в выход сборной на Евро. Я уверен, что и сегодня он сможет приносить пользу национальной команде.

    В каком качестве? Посмотрим, как кто будет выглядеть, и только после этого будем определять основной состав. У нас есть ещe тренировочные сборы и контрольные матчи. Каждый игрок, который вызван в национальную команду, независимо от того, какое количество времени он будет проводить на футбольном поле, — это важная единица. И каждый вносит свой вклад в те результаты, которые сборная будет показывать», – цитирует Слуцкого «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 13:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1810

      gor77 23 мая 2016, 14:25

      Игра покажет - кто прав, а кто нет. Осталось чуть-чуть подождать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 23 мая 2016, 14:15

      Интересно одно, кто же из кремлевских родственник, этого короля инстаграма ????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 13:50

      Широков может дать хорошее интервью после матча со Словаками))Пригодится в общем)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 23 мая 2016, 13:16

      Слуцкий:Широков - капитан сборной России без игровой практики..

      1
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