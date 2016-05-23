Все игроки «Ростова» намерены остаться в команде

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов дал понять, что футболисты ростовской команды не намерены менять клубную прописку в межсезонье.

«Ни один из футболистов не намерен уходить из команды. С теми футболистами, у которых заканчивается контракт в текущем году, мы ведем переговоры. С их стороны видим большое желание остаться в клубе. Нам нужно усилить от двух до четырех позиций.

В первую очередь, останется защита. Это тот фундамент, от которого мы начали выстраивать свою игру и получать результат: Сесар Навас, Баштуш, Иван Новосельцев, Борис Ротенберг и Федор Кудряшов.