Виллаш-Боаш: «Решил взять паузу в тренерской карьере до конца года»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который в ближайшее время покинет пост наставника петербургского клуба, дал понять, что не собирается возглавлять другую команду до конца этого года. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах португальского специалиста заинтересован «Шальке-04».

«С тех пор, как в 1996 году началась моя тренерская карьера, я работал без перерыва 20 лет, в том числе 6 – на топ-уровне. В Порту и на Виргинских островах, в Лондоне и Милане, в Коимбре и Санкт-Петербурге я реализовывал свои профессиональные амбиции и ожидания. Теперь решил взять паузу до конца года. Спасибо всем за поддержку», – сообщил Виллаш-Боаш.