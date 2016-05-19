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    Виллаш-Боаш является претендентом на пост наставника «Шальке-04»

    Нынешний наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после завершения сезона может возглавить «Шальке-04», сообщает Kicker.

    Новый спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель рассказал о том, что в «Шальке» рассматриваются кандидатуры сразу нескольких специалистов, среди них есть и португалец, который покинет «Зенит» по окончании сезона. Кроме того, в этот список входит наставник «Аугсбурга» Маркус Вайнцирль.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 12:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 мая 2016, 15:14

      ,боаш нолик как тренер, один сезон поработал после маура так там его заслуги ноль все игроки играли как Мауриньо поставил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 19 мая 2016, 13:37

      Сам Боаш наверное это и придумал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 мая 2016, 13:35

      А как же книга?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 13:33

      Боаш что,в Газпром устроился?

      3
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      Рейтинг: +224

      Ele13 19 мая 2016, 13:00

      Шальке - хороший выбор для Андре. Быстро развивающийся клуб с молодыми талантами в полной комплектации)

      0
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      Рейтинг: -16

      scikuni 19 мая 2016, 13:00

      сосальке бабульке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 19 мая 2016, 12:52

      Шальке-Газпром тоже

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 19 мая 2016, 12:37

      А пойдет ли Боаш в Шальке?

      0
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