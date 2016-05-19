Виллаш-Боаш является претендентом на пост наставника «Шальке-04»

Нынешний наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после завершения сезона может возглавить «Шальке-04», сообщает Kicker.

Новый спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель рассказал о том, что в «Шальке» рассматриваются кандидатуры сразу нескольких специалистов, среди них есть и португалец, который покинет «Зенит» по окончании сезона. Кроме того, в этот список входит наставник «Аугсбурга» Маркус Вайнцирль.