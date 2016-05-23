Блинд: «Надеюсь, что ван Гаал останется»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд рассчитывает, что у руля команды останется нынешний тренер команды Луи ван Гаал.

«Мы все довольны, что смогли добыть победу в Кубке Англии. Наш тренер был счастлив так же, как и все остальные. Только после этого я впервые услышал о том, что команду может возглавить Моуринью. Я надеюсь, что ван Гаал останется с нами», – заявил Блинд.

По слухам, до конца этой недели клуб может объявить о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».