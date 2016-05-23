Василий Березуцкий: «К игре «Что? Где? Когда?» готовились целый день»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился впечатлениями от участия в интеллектуальной телеигре «Что? Где? Когда?». Отметим, что команда, составленная из футболистов национальной команды, одержала над телезрителями победу со счетом 6:4.

«Леша хорошо сыграл. Могу выделить Леонида Викторовича. Борис Левин нас готовил. В начале игры переживали, но потом успокоились, и игра пошла лучше. Мы знали, чего ожидать, ведь на сборах играем в «Что? Где? Когда?». Мы и сегодня целый день готовились. Ответили на большое количество вопросов», – сказал Березуцкий.